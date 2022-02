Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Šel do obchodu dítěti pro kojeneckou výživu a sušenky

KOLÍNSKO – Zaplatil ale jen za část zboží.

Kolínští policisté sdělili v sobotu 19. února podezření ze spáchání trestného činu krádeže 28letému muži, který nekradl poprvé. Ta takové jednání byl v posledních třech letech odsouzen.

Krádeže se dopustil téhož dne, kdy mu policisté sdělili podezření, to znamená 19. února. V tento den, před 15. hodinou, vešel do prodejny v Polepské ulici v Kolíně, kde z regálu vzal jedno balení kojenecké výživy a sušenky a s tím se nervózně pohyboval po ploše obchodu. Později krabici dětské výživy roztrhal, vyjmul obsah a ten ukryl do vnitřní kapsy bundy. Posléze přišel k pokladně, kde zaplatil pouze za troje sušenky a se sunarem pod bundou šel dál. Za pokladní zónou ho ale zastavil pracovník ostrahy prodejny, který odhalil, že má při sobě kradené zboží a kontaktoval policii.

Osmadvacetiletému muži, který byl za krádež v posledních třech letech odsouzen, hrozí nyní trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

21. února 2022

