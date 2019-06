Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Sekerou rozbil sousedce okno

ZLÍNSKO: Bez důvodu.

Policisté z Otrokovic ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci čtyřicetiletému recidivistovi z obce poblíž Otrokovic, který koncem dubna v podnapilém stavu těžkou sekerou rozbil tři okenní výplně na domě své sousedky a způsobil jí tím škodu za dvanáct tisíc korun. V případě odsouzení by za tyto trestné činy mohl strávit až dva roky za mřížemi.

Muž se v noci vrátil domů v silně podnapilém stavu. Protože se nemohl dostat do svého domu, rozbil si skleněnou výplň vchodových dveří. Když se následující den dopoledne probudil, z předešlého dne si nic nepamatoval. Jakmile si všiml rozbitých vchodových dveří, pojal podezření, že mu je jistě poškodila jeho třiapadesátiletá sousedka a šel se jí pomstít. Vzal těžkou sekeru, tzv. kaláč a rozbil jí tři skleněné okenní výplně vedoucí do ulice, čímž poškodil i dřevěný rám, žaluzie a květináče uvnitř domu. Žena uslyšela řinčení skla, zavolala svého syna a ten oznámil policistům, co se stalo.

Dechová zkouška u výtržníka ukázala ještě půl hodiny před polednem hodnotu 2,4 promile alkoholu. Muž, který má v rejstříku trestů už pět záznamů, přiznal, že okna rozbil z důvodu pomsty, protože má se sousedy dlouhodobé spory. Až po svém vystřízlivění si uvědomil, že si vstupní dveře u domu poškodil sám. Škodu slíbil ženě uhradit.

21. června 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

