Sekáčkem ohrožoval svého kamaráda

MOSTECKO - Měl upito a jen shodou okolností kamaráda vážně nezranil; Roky neplatila za elektřinu.

Kuchyňským sekáčkem na maso zranil svého kamaráda 49letý muž z Mostu. Vyšetřovatel ho obvinil z pokusu zločinu těžkého ublížení na zdraví. Roli v napadení sehrál zřejmě vypitý alkohol.

K události došlo v jednom ubytovacím zařízení v Mostě, kde oba bydlí. Tam byl obviněný v pokoji spolu se svým mladším kamarádem, se kterým se zná dobře už několik let. Muži nejprve popíjeli alkohol, když došlo ke slovní rozepři mezi oběma z banálního důvodu a při ní obviněný vyhazoval z pokoje poškozeného. Poté se na pár minut sám z pokoje vzdálil a vrátil se se sekáčkem na maso v ruce. Před tím než zaútočil, zavolal mobilem policii. Poté došlo mezi oběma k přetahování, až poškozený upadl. Obviněný se měl pokusit kamaráda udeřit do obličeje, tomu se podařilo ránu vykrýt rukou a utrpěl při tom sečné zranění předloktí. Jen shodou okolností a aktivní obranou poškozeného nedošlo k zasažení hlavy a ke způsobení vážné poruchy zdraví. Útočník chtěl poté z místa odejít, v tom mu napadený zabránil do příjezdu policistů. Ti jakmile zjistili, co se stalo, zraněnému muži přivolali lékařskou pomoc. Policisté u obou mužů provedli dechovou zkoušku na alkohol. U obviněného byla s výsledkem 1,9 promile alkoholu v dechu, u poškozeného byla o něco nižší. Obviněný je stíhán na svobodě. Za svůj čin může být v případě odsouzení potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

Roky neplatila za proud

Přestože neměla uzavřenou řádnou smlouvu k odběru elektrické energie a elektřinu po dobu několik let neplatila, přesto jí do bytu proud protékal. Zjistil to technik jedné společnosti, který v jednom mosteckém domě prováděl kontrolu odběrných míst elektřiny. Kontrolou zjistil, že v přízemí domu je vybouraný kus zdiva a v otvoru je rozizolováno hlavní vedení a odtud jsou vedeny dráty mimo elektroměr do bytu ženy. Žena tak měla vědomě neoprávněně odebírat elektrickou energii. Celkem měla energetickou společnost připravit o 188 tisíc korun. Vyšetřovatel 65letou Mostečanku obvinil z přečinu krádeže, za který jí může být uložen až pětiletý trest odnětí svobody. Stíhání ženy je vedeno na svobodě.

Most 25. listopadu 2020

nprap. Ludmila Světláková

