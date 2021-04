Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sedmkrát kradl ve sklepích domů

MOSTECKO - V pěti případech měl dámskou společnost; Tvrdil že nepil, pak přiznal barvu.

Mostečtí kriminalisté a policisté obvodního oddělení Most Zahradní objasnili celkem sedm případů krádeží vloupáním do sklepních prostor panelových domů na mosteckých sídlištích. Podle policie mají tyto případy na svědomí 34letý muž z Mostu a 21letá žena. Muž byl na trestních výpravách sedmkrát, v pěti případech ho doprovodila mladá žena. Vyšetřovatel Mostečana a ženu obvinil z přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody ve spolupachatelství. Obviněnému hrozí za tyto skutky až tříletý pobyt za mřížemi, neboť má bohatý trestní rejstřík a z vězení se vrátil loni koncem roku, ženě pak o rok méně.

Ke krádežím mělo dojít v minulém měsíci. Dvojice měla krást v Mostě na sídlištích Zahradní, Výsluní, Liščí vrch i ve starší zástavbě Podžatecká. Do domů vnikali za použití násilí. Následně překonávali uzamčené dveře do suterénu domů, kde se vloupávali do kójí a kočárkáren. V některých případech chodili krást v pozdně nočních hodinách. Ze sklepů měli odcizit tři jízdní kola, lyžařské boty a lyžařskou výbavu a jiné odložené věci. Muž sám odcizil ze sklepů dětské jízdní kolo, koloběžku a kufr s nářadím. Škodu způsobili odcizením věcí i poškozením zařízení při vloupání do domů a do sklepů. Celkem měla dvojice zanechat poškozeným hmotou škodu ve výši 27 tisíc korun. Odcizené věci nebyly policií zajištěny. Ty obvinění údajně prodali na ulici neznámým zájemcům a utržené peníze užili pro vlastní potřebu. Dvojice je stíhána na svobodě.

Pachatelé si na mušku vzali osobní auta

Policisté mosteckého územního odboru šetří několik případů majetkové kriminality zaměřené na vykrádání aut. Neznámý poberta v Mostě v centru města vnikl do zaparkovaného osobního vozidla a odcizil z něj autorádio. Majiteli vozu zanechal škodu vyšší než 10 tisíc korun. Jiný zloděj se v Mostě vloupal do škodovky a odnesl si též autorádio. V Litvínově neuniklo pozornosti neznámého nenechavce zaparkované auto v ulici Valdštejnská. Zatím nezjištěný lapka do něj vnikl násilím a odcizil lahve s vínem. Větší škodu však zanechal poškozením vozu. Ruční nářadí a další věci zmizely majiteli citroenu. Zloděj se jich zmocnil poté, co se násilím dostal do interiéru auta, které bylo zaparkované v ulici U věžových domů.

Hlídce tvrdil, že nepil, při dechové zkoušce přiznal panáky

Mostečtí policisté kvůli nestandardní jízdě po ulici Zdeňka Štěpánka zastavili v ulici Česká ve večerních hodinách v neděli řidiče osobního vozidla. Z řidiče byl cítit alkohol, hlídce však uvedl, že nic nepil. Policisté u něj kvůli podezření z užití návykové látky provedli dechovou zkoušku, která byla opakovaně pozitivní s výsledkem 1,2 promile alkoholu v dechu. Policisté mu další jízdu zakázali a podezřelého zadrželi. Na druhý den mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Most 20. dubna 2021

nprap. Ludmila Světláková

