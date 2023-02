Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sedm krádeží z vozidel během jednoho měsíce

LOUNSKO - Sérii krádeží v malých obcích na Lounsku objasnili kriminalisté.

Sérii krádeží vloupáním do vozidel objasnili lounští kriminalisté. V průběhu jednoho měsíce bylo na linku 158 oznámeno 7 vloupání do vozidel v malých obcích v okrese Louny. Pachatel většinou v nočních hodinách překonal zámek dveří nebo přímo rozbil okno a sebral z vozidla, co mu přišlo pod ruku. Jednalo se například o elektrické nářadí, motorovou pilu, doklady, peněženky, ale nepohrdl ani zubní protézou se zlatým zubem. Celková škoda se vyšplhala přes 200 tisíc korun. Policisté začali ke krádežím provádět šetření a postupem času došli k závěru, že se jedná o sérii, kterou má na svědomí totožný pachatel. Zajištěné stopy a mravenčí operativní činnost je nakonec dovedla ke konkrétní osobě. Jedná se o 32letého muže, který první krádež v polovině ledna spáchal ještě sám. K dalším šesti si však přizval 21letého „kolegu“, který mu dělal taxikáře a k místům krádeží ho vždy přivezl a pak zase odvezl. Na tom se vždy dopředu domluvili.

Po zajištění důkazního materiálu, bylo oběma sděleno podezření z krádeže ve spolupachatelství, dále z poškození cizí věci a z důvodu odcizení platebních karet i z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Řidiči navíc přibylo obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť v době, kdy řídil vozidlo, měl soudně vysloven zákaz řízení. Starší a zkušenější z dvojice již pobýval za několik desítek krádeží v minulosti ve vězení, kdy brány věznice opustil v dubnu loňského roku. O jejich nynějším trestu bude rozhodovat soud.

27. února 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

