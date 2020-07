Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sedla jim na lep

CHOMUTOVSKO - Podvodníci z ženy postupně vylákali skoro 140 tisíc.

Téměř 140 tisíc korun. To je částka, o kterou kvůli své důvěřivosti přišla 53letá žena z Klášterce nad Ohří.

Podle zjištění policistů tuto ženu na internetové seznamce oslovil 49letý muž a získal si její důvěru. S poškozenou pak měl komunikovat prostřednictvím mobilního telefonu, vystupovat pod smyšlenými identitami neexistujících osob. Přitom měl využívat různá telefonní čísla a používat různé vymyšlené legendy. To vše za jediným cílem, vylákat ze zmíněné ženy co největší finanční hotovost.

Poté, co získal důvěru poškozené, měl ji požádat o zakoupení cenných mincí do své sbírky s tím, že on je momentálně v zahraničí a nemůže tedy mince osobně zakoupit. Mince měl podle něj ženě předat jeho známý a ona za ně měla uhradit kupní cenu. Dotyčná uvěřila jeho tvrzení, že později je on sám od ní odkoupí a zaplatí jí za ně. Žena tedy podle všeho pětkrát zakoupila od údajného známého, za něhož se měl vydávat přímo uvedený 49letý muž, bezcenné mince za desítky tisíc korun. Tyto peníze už poškozená zpět nedostala, protože k původně slíbenému odkoupení mincí nikdy nedošlo.

Dalších podvodů vůči stejné ženě se pak měl dotyčný dopustit i společně se svou 46letou družkou. Opět přitom měli použít různé vymyšlené legendy a z důvěřivé ženy se jim podařilo vymámit další tisíce. V jednom případě měla dotyčnou podvést uvedená družka sama a připravit ji tak o více než dvacet tisíc korun.

Provedeným šetřením kriminalisté zjistili, kdo by měl za popsanými podvody stát. Podezřelého muže pak zadrželi přímo při setkání s poškozenou a jeho družku o několik hodin později. Při domovní prohlídce zajistili proti podezřelým důkazy.

Vyšetřovatel poté zahájil trestní stíhání obou osob pro trestný čin podvodu a podal podnět ke vzetí do vazby. Tomu soud v případě obviněného muže vyhověl a na výsledek vyšetřování tak bude čekat ve vazební věznici.

V případě uznání viny hrozí za popsané jednání, jehož se oba dotyční měli dopustit už i v minulosti, tentokrát až osmiletý trest. K většině skutků totiž mělo dojít v době vládou vyhlášeného nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 15. července 2020

