Šedesátiletý muž obviněn z vraždy

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až osmnáctileté vězení.

Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání šedesátiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy.

Obviněný muž měl mít v úterý 24. května letošního roku v odpoledních hodinách na chodbě panelového domu v Aši spor s devětapadesátiletým mužem. Při vyhrocené hádce měl mladší z dvojice mužů udeřit šedesátiletého muže do horní části těla. Ten na to měl zareagovat tak, že ze své kapsy vytáhl nůž a následně s ním devětapadesátiletého muže napadnout. Tímto útokem mu měl způsobit bodnořezná poranění v horní části těla. Poté měl zraněný devětapadesátiletý muž odejít do své bytové jednotky, která se nacházela ve zmiňovaném panelovém domě. Obviněný muž měl z tohoto panelového domu, ve kterém nebydlel, odejít.

O tři dny později, tedy v pátek 27. května, byl devětapadesátiletý muž nalezen ve své bytové jednotce bez známek života.

Soudní pitva následně potvrdila, že bezprostřední příčinou úmrtí devětapadesátiletého muže byla právě bodnořezná poranění v horní části těla.

Kriminalisté se případem usilovně zabývali. Po provedených šetřeních a domovních prohlídkách byl v úterý 7. června zadržen šedesátiletý muž. Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej neakceptoval. Po provedených úkonech byl na příkaz státního zástupce šedesátiletý muž propuštěn ze zadržení a vyšetřování tedy probíhá na svobodě.

V případě prokázání viny hrozí šedesátiletému muži trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

nprap. Jakub Kopřiva

9. 6. 2022

