Seniorka lehce přišla o čtvrt milionu

HODONÍNSKO: Vloupání do rodinných domů se množí.

Snad každý z nás má doma uschovanou nějakou hotovost. V tomto ohledu pak zejména senioři patří mezi ty nejkonzervativnější. Leckdy ani nemají bankovní účty a veškeré peníze uschovávají na nejrůznější místa ve svém příbytku. Mezi nejhojnější skrýše patří zejména skříně, šuplíky či knihovny. Někdy své úspory ukládají i do ložního prádla, matrací nebo polštářů. Jedno je ale stejné, důchodci si se sofistikovanými úkryty příliš hlavu nelámou, čehož využívají nejrůznější kriminální živly. Možná i na stejnou lehkovážnost začátkem ledna doplatila pětasedmdesátiletá důchodkyně. V neděli ráno totiž její příbytek na Kyjovsku navštívil neznámý lapka, který celý dům prohledal a byl velmi úspěšný. Našel totiž její celoživotní úspory. Přestože ho seniorka při činu vyrušila, stihnul bleskově zmizet. Marně skončila i policejní pátrací akce se služebním psem. Případ je prošetřován pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody. V případě dopadení mu v době nouzového stavu hrozí až několikaletý pobyt za mřížemi.

V těchto dnech se podobné případy poměrně množí. V poslední době totiž policisté na Hodonínsku evidují na desítku vloupání do obydlí. Strážci zákona tak radí, aby si lidé velké sumy a cenné věci dávali do domácího trezoru. V opačném případě, aby si hotovost raději ukládali na účet a drahocennosti do bezpečností schránky v bance. Taktéž je vhodné mít své hodnotné věci vyfotografované, aby při případném odcizení mohly snímky pomoct policistům s jejich identifikací.

Nebuďte ke svému okolí lhostejní, všímejte si pohybu cizích osob. Jakéhokoliv podezřelé jednání pak neprodleně volejte na bezplatnou linku policie 158.

por. Bc. Petr Vala, 11. ledna 2021.

