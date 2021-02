Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sebral tři kola

BRNO VENKOV: Zloděj získá za odcizené bicykly jen zlomek ceny.

Vytrvalý zloděj toužící jízdních kolech zavítal v noci do Unkovic. Ze zlodějské výpravy asi neodcházel zvlášť spokojený. Byť získal tři jízdní kola, to nejlepší si jeho majitel cení na asi tři tisíce korun, zbývající dvě mají hodnotu asi tisíc korun. Pokud zloděj kola vůbec prodá, získá jen zlomek ceny. Zatím neznámý pachatel si nejdříve vcelku šikovně a pohodlně otevřel bránu do průjezdu rodinného domku osmašedesátiletého majitele, kde se mu zalíbilo odstavené trekkingové kolo. Další bicykl získal na pozemku třiačtyřicetileté majitelky, kam se dostal po překonání zděného plotu. Nejsložitější byla pro třetí a zároveň nejdražší kolo. Zloděj poničil drátěný plot a z pozemku vedle příbytku osmačtyřicetiletého majitele odcizil odstavené horské kolo. Celkem způsobil škodu za více než sedm tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 3. února 2021

Související dokumenty sebral_0302.mp3

Velikost souboru:744,3 KB / formát MP3

