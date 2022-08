Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sebevrah na mostě

Strakonice - Lidský život se podařilo zachránit policejnímu vyjednavači, který rozmluvil skok z mostu 27letému muži ze Sušicka.

Ve středu 17. srpna 2022 před desátou hodinou přijali policisté na linku 158 oznámení od občanů města Strakonice, že na mostě přes řeku Otavu u Sídlišti 1. máje stojí muž a chce ukončit svůj život. Muž svlečený do půl těla, v šortkách, přelezl zábradlí mostu a chtěl skočit přibližně z dvanáctimetrové výšky do řeky. Na místo se sjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Dorazil také policejní vyjednavač Územního odboru policie Strakonice, kterému se podařilo s mužem navázat kontakt. Policejní vyjednavač mladíka nakonec přesvědčil, že i přes veškeré problémy má cenu žít. Přibližně po dvaceti minutách vyjednávání se nešťastný muž vrátil zpět za zábradlí na chodník. Rozrušeného muže si převzali do své péče lékaři.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

17. srpna 2022

