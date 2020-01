Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Se zbraní v ruce mu odcizil telefon

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání devatenáctiletého mladíka, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Obviněný se měl dne 22. 1. 2020 v Mariánských Lázních potkat v nočních hodinách s jednatřicetiletým mužem. Měli se dát do řeči a následně spolu zajít popíjet alkoholické nápoje do jednoho z místních barů. Následně se vydali do bytu obviněného. Když při příchodu uviděl jednatřicetiletý muž, že v bytě je několik dalších lidí, tak odešel. To se ale nelíbilo obviněnému mladíkovi, který měl jít za ním, začít mu vulgárně nadávat a poté na něj mířit střelnou zbraní. Přitom mu měl z kapsy vytáhnout mobilní telefon a s tím z místa utéct. Tímto jednáním mu měl způsobit škodu kolem pěti tisíc korun.

Jednatřicetiletý muž následně celou věc oznámil na policii. Po několika hodinách policisté devatenáctiletého mladíka vypátrali a zajistili.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

23. 1. 2020

