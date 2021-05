Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Se zbraněmi opatrně

TRUTNOVSKO - Muže letecky transportovali do nemocnice.

Trutnovští policisté vyjížděli v úterý 11.května 2021 krátce před desátou hodinou večerní k nahlášenému střelnému poranení muže. Na místě zjistili, že dvaapadesátiletý muž si s sebou na návštěvu ke kamarádovi přinesl zbraň, kterou následně půjčil třiasedmdesátiletému muži, ten si zřejmě svou neodbornou manipulací se zbraní způsobil střelné poranění dolní končetiny. Muže následně letecky transportovali do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Policisté nyní podrobí zbraň odbornému zkoumání, zda nedošlo k její úpravě, o jakou kategorii zbraně se jednalo a zda ji vlastník vůbec mohl držet. Policisté opět připomínají, že každá zbraň může být nebezpečná.

Jak to s legálně drženými zbraněmi a jejich držením a nošením na veřejnosti je, upravuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákona o zbraních“). Ten uvádí, že zbraně, které se dají běžně nosit, jsou krátké zbraně kategorie B a D, avšak za podmínky skrytého nošení. Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. i) zákona o zbraních].



Mezi zbraně kategorie B patří například samonabíjecí pistole nebo revolvery. Tyto zbraně lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak. Co se týká střeliva do zbraní této uvedené kategorie, může je nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. V případě, že má držitel zbrojního průkazu u sebe zbraň, musí mít u sebe zároveň i zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nesmí zbraň nosit viditelně. Dále zbraň nesmí nosit nebo s ní na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Zbraně kategorie C může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit držitel příslušné skupiny zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence. "Příslušnou" skupinou zbrojního průkazu se rozumí především držitel zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E (držitelé zbrojního průkazu skupiny D nejsou oprávněni nabývat zbraně podléhající registraci sami do vlastnictví). K nabytí zbraně kategorie C se krom předložení zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence již doložení dalších dokumentů podle zákona o zbraních nevyžaduje.



Mezi zbraně kategorie D patří například plynové zbraně, expanzní zbraně, mechanické zbraně, znehodnocené zbraně, airsoftové zbraně. Nabýt, držet a nosit zbraň této kategorie může fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. Nemusí být tedy držitelem zbrojního průkazu. Zbraň kategorie D nesmí její držitel nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném. Dále zbraň nesmí nosit nebo s ní na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Více informací najdete na stránkách https://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-zbrane-a-strelivo.aspx.

por. Mgr. Lucie Konečná

12.5.2021, 12:45hod.

