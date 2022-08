Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Se závěrem letních prázdnin policisté zvyšují dohled na silnicích

PLZEŇSKÝ KRAJ - Na poslední prázdninový víkend byla vyhlášena republiková dopravně bezpečnostní akce.

Se závěrem letních prázdnin a v návaznosti na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti v minulých letech byla vyhlášena celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, která se také konala na území Plzeňského kraje. Jejím účelem bylo zintenzivnění činnosti policie na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve dnech 26. – 28. srpna 2022. Právě konec letních prázdnin je jedním z rizikových období, kdy se předpokládá zvýšená hustota dopravy.

Během uplynulé akce se policisté služby dopravní a pořádkové policie zaměřili na dodržování stanovené rychlosti jízdy, způsobu jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, na kontrolu technického stavu motorových vozidel a další ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policisté zkontrolovali celkem 1354 vozidel, přičemž zjistili 335 přestupků. Dvacet čtyři přestupků oznámili správnímu orgánu k projednání, ostatní přestupky (311) vyřešili na místě uložením pokut v příkazním řízení v celkové částce 153 200 korun.

Nejčastějším přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, přičemž stanové rychlostní limity nedodrželo 113 řidičů. Vozidlo, které mělo nevyhovující technický stav, užilo k jízdě 51 řidičů, 14 řidičů za jízdy drželo mobilní telefon. Dále policisté odhalili 48 řidičů, kteří jeli po dálnici, aniž by měli platnou dálniční známku. Na dálnici také naměřili nejvyšší překročení dovolené rychlosti, a to o 62 km/h. K nejzávažnějším protizákonným jednáním patří požití alkoholu před jízdou – to bylo zjištěno u 6 řidičů, u dalších 4 policisté odhalili ovlivnění jinou návykovou látkou. V závěru letních prázdnin a na začátku školního roku budou policisté ve zvýšeném dohledu nad silničním provozem pokračovat. Všem, kteří jsou na cestách, přejeme klidný a bezpečný vstup do nového školního roku!



prap. Bc. Iva Vršecká

30. 8. 2022

