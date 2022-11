Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Se zákazem řízení vyjel i na cyklostezku

JABLONECKO – Muži, který vyjel se zákazem řízení se skútrem na cyklostezku, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Policisté z Obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 36letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil včera dopoledne. Krátce před půl devátou hodinou jel se skútrem značky Dealim S-Five po cyklostezce podél silnice první třídy číslo 65 z Jablonce nad Nisou až do katastru obce Rádlo. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že tento muž má v současné době Okresním soudem v Liberci vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do července příštího roku. Navíc na skútru měl umístěnou registrační značku s motocyklu Yamaha, který je již trvale vyřazen z provozu. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.



16. 11. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

