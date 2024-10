Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Se zákazem řízení vjel do zákazu vjezdu

JABLONEC NAD NISOU – Podezřelý na sebe upozornil tím, že při řízení vozidla vjel do zákazu vjezdu.

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 39letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, kterého se dopustil 30. září letošního roku. Tehdy v Jablonci nad Nisou krátce předpolednem jel s vozidlem Škoda Octavia z ulice Mincovní do ulice Jateční, kde nerespektoval dopravní značku zakazující vjezd všech vozidel a vjel do jednosměrné ulice. Tím ovšem na sebe upozornil hlídku městských strážníků, kteří se za ním se služebním vozidlem se zapnutým majákem rozjeli a následně ho zastavili. Podezřelý v rámci provedené kontroly strážníkům sdělil, že mu byl v minulosti zadržen řidičský průkaz. Z tohoto důvodu strážnici přivolali na místo kontroly policejní hlídku. Policisté následně zjistili, že tento muž má v současné době Okresním soudem v Semilech vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do 1. ledna 2025. Alkohol sice u něj vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek, ale výsledek provedeného orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek mu již vyšel pozitivně na látku amfetamin/metamfetamin. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.





11. 10. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

