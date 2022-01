Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Se zákazem řízení si hlavu neláme

KOLÍNSKO – Nyní mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Kolínští policisté sdělili 35letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil tím, že neustále nerespektuje tu skutečnost, že má vysloven platný zákaz řízení.

Pětatřicetiletý muž byl dnešního dne, tj. 21. ledna, dvakrát zastaven ve vozidle Peugeot, a to v brzkých ranních hodinách v Dobrovicích a poté dopoledne přímo v Kolíně, ve Smetanově ulici. Policisté lustrací zjistili, že tento hříšník má celkem vysloveny 3 zákazy řízení motorových vozidel pro všechny skupiny, a to od dubna 2021 do prosince letošního roku.

Za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozí v případě odsouzení až dva roky ve vězení.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

21. ledna 2022

vytisknout e-mailem