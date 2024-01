Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Se zákazem řízení pro naftu zadarmo

TEPLICKO - Kamery ho usvědčily ze dvou trestných činů.

Se zákazem řízení si zajel natankovat naftu zadarmo pro policisty známý 27letý recidivista z Teplic. Ten v průběhu jednoho týdne zajel dvakrát svým vozidlem ke stojanu na čerpací stanici v Dubí. Zde pak natankoval dohromady přes 60 litrů nafty a z místa ujel bez zaplacení. Nepočítal však, že benzínka je vybavena kamerovým systémem a díky dobré osobní znalosti policistů, se brzo zjistila jeho totožnost. Navíc vozidlo, kterým přijel, mělo výrazný markant v podobě plachty na zadních dveřích. Netrvalo dlouho a hlídka policistů muže zastavila při dopravní kontrole v Teplicích. Za volantem navíc neměl, co dělat, neboť má teplickým a bílinským magistrátem vysloven zákaz řízení až do září roku 2025. Na policejní služebně mu pak bylo sděleno podezření ze dvou trestných činů, a to krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

8. ledna 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

