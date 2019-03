Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Se zákazem řízení pod vlivem alkoholu havaroval

Praha venkov – VÝCHOD – Alkohol ani drogy za volant nepatří.

V úterý 12. března kolem páté hodiny odpoledne byli úvalští policisté přivoláni k havárii osobního vozu v obci Sibřina. Dvaadvacetiletý mladík jel ve směru na obec Koleděje. S vozem značky Ford nezvládl řízení a sjel do příkopu, kde narazil do betonového mostku. Po nárazu se vozidlo odrazilo a vymrštilo se zpět na silnici, kde po střetu s protijedoucím vozem zůstalo na střeše. Řidič se následně podrobil kontrole ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, přičemž displej přístroje opakovaně ukázal hodnotu kolem dvou promile. To však nebylo vše. Dvaadvacetiletý muž neměl za volantem co dělat. Okresním soudem mu byl uložen trest zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2020.

Na obvodním oddělení v Úvalech policisté mladíkovi sdělili podezření ze spáchání několika přečinů, a to ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu může být v případě prokázání viny uložen trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Naštěstí v tomto případě nedošlo k tragickým následkům.

Alkohol za volant nepatří

Jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.

Do alkoholové pasti se přitom zdaleka nemusí dostat člověk, který usedne za volant bezprostředně po konzumaci alkoholu. Stejně zrádný a nebezpečný je tzv. zbytkový alkohol. Pro ten je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce.

por. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ

29.3. 2019

