Se zákazem řízení neodhadl boční odstup

JABLONECKO – Řidič s vysloveným zákazem řízení neodhadl boční odstup od zaparkovaného vozidla.

Včera dopoledne se stala dopravní nehoda v Nové Vsi nad Nisou. Řidič s vozidlem Nissan Pathfinder jel po silnici ve směru od Smržovky do Jablonce nad Nisou, kde na přímém úseku vozovky neodhadl při objíždění stojícího vozidla boční odstup a svým pravým zpětným zrcátkem narazil do levého zpětného zrcátka vozu Mitsubishi L200. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Policisté vyloučili alkoholu u obou řidičů provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Ovšem provedenou kontrolou zjistili, že řidič vozidla Nissan má v současné době Okresním soudem v Jablonci nad Nisou vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do ledna příštího roku. Předběžná výše způsobené škody činí částku 6.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří i nadále šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, za jehož spáchání hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.





5. 1. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

