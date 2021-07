Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Se zákazem a pod drogami za volantem

JIČÍNSKO - Muž se snažil hlídce ujet a utéct.

V úterý 29.6. krátce před půlnocí se policejní hlídka rozhodla zastavit v Nové Pace v ulici Pražská ke kontrole vozidlo značky Škoda Fabia jedoucí od centra města směrem na Jičín. Přestože jeden z policistů dával pokyn předepsaným způsobem, a to svítilnou s červeným světlem, řidič pokyn nerespektoval, policistu objel a v jízdě pokrčoval. Hlídka okamžitě začala vozidlo pronásledovat. Ujíždějící řidič kličkoval ulicemi, až v ulici Husitská náhle zastavil a dal se na útěk. Po pár desítkách metrech byl muž policistou zadržen.

Muž u sebe neměl žádné doklady. Po poskytnutí potřebné součinnosti ho hlídka ztotožnila jako 28letého muže z Trutnovska, který má souběžně dva zákazy řízení všech motorových vozidel. Jeden od správního úřadu s platností od listopadu 2020 do března 2022 a druhý od soudu od konce března 2021 do března 2023. Navíc byl před necelým měsícem přistižen za volantem ve Vrchlabí. Tento případ policisté již ukončili a muž čeká na soud.

Policisté ho podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem, ale test na drogy vyšel pozitivně na amfetamin a metamfetamin. Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu odmítl. Muže nyní čeká opětovné obvinění z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což hrozí až dvouleté vězení.

por. Iva Kormošová

2.7.2021, 13.00

vytisknout e-mailem