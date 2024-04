Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Se čtyřmi promile usnula v nastartovaném vozidle

JABLONECKO – Ženě, která pod vlivem alkoholu usnula za volantem v prostoru křižovatky, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Včera policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 63leté ženě podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustila 3. dubna večer. V tento den krátce po dvacáté hodině policisté na lince 158 přijali oznámení o tom, že ve Smržovce v prostoru křižovatky ulic Údolí Kamenice a Údolní stojí nastartované osobní motorové vozidlo, ve kterém je pravděpodobně spící žena. Policejní hlídka, která přijela na místo, krátce na to zjistila, že řidička není schopná vůbec komunikovat a nabyla dojmu, že by mohla být pod vlivem alkoholu. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu na místo policisté přivolali posádku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a u ženy následně provedli i dechovou zkoušku. Pozitivní výsledek podezření policistů už jen potvrdil. V jejím dechu totiž naměřili hodnotu alkoholu 4,02 promile. Zdravotníci poté ženu převezli na vyšetření do jablonecké nemocnice. Podezřelé nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.





5. 4. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

