Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Šofér kamionu projel dálnici v protisměru

KRAJ - V poslední době se obdobně nebezpečné situace poměrně množí.

Včera večer zaregistrovalo několik šoférů riskantní počínání dosud neznámého řidiče nákladního automobilu. Hazardér totiž na dálnici D52 poblíž Pohořelic ve směru na Brno najel do protisměru. Přestože si musel být svého pochybení vědom, nezachoval se zrovna příkladně. Se zapnutými výstražnými světly totiž bláhově pokračoval v jízdě až k dalšímu sjezdu. Přestože se policistům podařilo dálnici pohotově uzavřít, výtečníka za volantem se už jim vypátrat nepodařilo.

Obdobně nebezpečné situace se na jihomoravských cestách poměrně množí. Jen za poslední týden policisté evidují několik nebezpečných případů. Pokud se omylem dostanete do podobné situace, hlavně nezmatkujte. Okamžitě zapněte výstražná světla, zpomalte a opatrně sjeďte do odstavného pruhu. Pokud vám to situace dovolí, s nasazenou výstražnou vestou, z vozidla bezpečně vystupte. Urychleně se schovejte za svodidla, vozidlo označte výstražným trojúhelníkem a na místo přivolejte policisty.

V žádném případě se na dálnici neotáčejte samy, váš nečekaný manévr totiž může způsobit tragický karambol.

por. Bc. Petr Vala, 9. října 2020.

