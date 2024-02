Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Sděleno obvinění z násilného trestného činu

MS kraj - Krajští kriminalisté obvinili muže z pokusu vraždy

V pátek 9. února 2024 v nočních hodinách došlo v areálu studentských kolejích v Ostravě k fyzickému napadení mezi dvěma cizinci. Jednalo se o studenty ve věku 22 a 24 let. Na základě zjištěných informací mělo dojít nejdříve ke slovnímu konfliktu a poté k fyzickému napadení, přičemž mladší z mužů utrpěl vážná bodná zranění, se kterými byl hospitalizován v nemocničním zařízení. Po útočníkovi jsme začali ihned po oznámení pátrat. Následně jsme jej zadrželi díky operativním činnosti na nádraží ve Studence.

Případ si do své gesce včerejšího dne převzali kriminalisté z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Ihned se začali zabývat okolnostmi případu, co tomu vše předcházelo, a v neposlední řadě shromažďovali informace, aby rozklíčovali samotnou událost.

Dnešního dne vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 24letého muže, kterého obvinil z trestného činu vražda ve stádiu pokusu. V případě odsouzení obviněnému hrozí pobyt za mřížemi od 10 do 18 let. Také bude dán podnět k návrhu na vzetí do vazby.

Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval, ke svému jednání se doznal a jako motiv uvedl žárlivost.

dne 11. února 2024

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem