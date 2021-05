Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Sdělení podezření, ujíždění policistům, poškození auta

Ostrava: Ujížděl policistům. O dva dny dříve měl hodit kostku na vozidlo.

Včera, ve středu 26. května 2021, po poledni se policisté z oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Ostrava vydali v městské části Přívoz za jistým osobním vozidlem, neboť měli podezření, že by za volantem mohl být muž se zákazem řízení. Řidič na výstražné zvukové i světelné znamení k zastavení nereagoval, naopak, začal zrychlovat a bylo evidentní, že se rozhodl hlídce ujet. Jistou chvíli jelo vozidlo díky hustému provozu dokonce po chodníku, naštěstí se tam právě nenacházeli chodci. Řidič následně na ulici Mariánskohorské (ve směru na Porubu) projel přes odstavný pruh. Odbočovací manévr k čerpací stanici pravděpodobně vlivem vysoké rychlosti nezvládl a narazil s vozidlem mimo komunikaci do reklamní tabule a poté do uzávěru vody.

Po kontrole zadrženého „řidiče“ policisté zjistili, že se vskutku jedná o 33letého muže z Ostravy, který není vlastníkem řidičského oprávnění a má několika soudy vysloveno vícero zákazů řízení motorových vozidel, nejdelší zákaz je do roku 2033. Výsledek orientačního vyšetření na návykové látky byl pozitivní na amfetamin, pro odmítnutí odborného lékařského vyšetření bude oznámen správnímu orgánu. Výsledek dechové zkoušky byl negativní.

Výše uvedenou událostí se zabývají policisté obvodního oddělení Ostrava Vítkovice. „Připojili“ ji totiž k další věci. Co se stalo? Tento týden v pondělí odpoledne přijali policisté oznámení, že neznámý muž měl v městské části Vítkovice přijet s betonovou kostkou na kapotě svého auta k zaparkovanému vozidlu. Měl vystoupit a hodit kostku nad čelní sklo. „Hod“ se nějak nepovedl, zvedl tedy kostku spadlou za auto a tentokrát zamířil na sklo zadní, které měl rozbít. Z místa odjel. Škoda je předběžně vyčíslena na 20 000 korun. Policisté se standardní činností dopátrali podezřelého muže, ale neznali místo jeho aktuálního pohybu. Shodou náhod ho kolegové z oddělení hlídkové služby zadrželi po nezdařilém výše popsaném ujíždění.

Policisté obvodního oddělení včera sdělili 33letému muži s bohatou trestní minulostí rozličného charakteru podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu poškození cizí věci. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trestní sazbu až do výše dvou let. K poškození vozidla ho dle něj vedly osobní důvody. Jednání lituje, zejména proto, že poničené auto bylo někoho jiného, než domníval…

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 28. května 2021

vytisknout e-mailem