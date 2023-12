Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Sdělení o možnosti vyzvednutí písemnosti - Roksana MIHALI

Č. j. KRPZ-71565-42/TČ-2023-150871-FST

Č. j. KRPZ-71565-42/TČ-2023-150871-FST Kroměříž 24. prosince 2023

Počet stran: 1

S D Ě LE N Í

podle S 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním, o možnosti vyzvednutí písemnosti



č.j. KRPZ-71565-39/TČ-2023-150871 usnesení o zrušení zajištění peněžních prostředků podle ust. S 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, vydané dne 30.1 1.2023



Adresát: Roksana MIHALI, nar. 09.06.2003

Adresa na níž má být písemnost doručena: Horní 1110/54, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Česká republika

Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Územní odbor Kroměříž

Oddělení obecné Kriminality

Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž



Přestože se doručení předmětné písemnosti na uvedenou adresu nezdařilo a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, a byla v době od 04.12.2023 do 15.12.2023 na úřední desce Policie ČR, zveřejněna výzva k vyzvednutí písemnosti. Adresát si předmětnou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedl, proto se za den doručení považuje poslední den lhůty.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.12.2023. Lze si je vyzvednout na shora uvedené adrese v pracovní dny v době od 07:30 hodin do 14:30 hodin.

S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Vyvěšeno: 29.12.2023

Sejmuto dne: 29.01.2024

Související dokumenty sdělení k usnesení podle § 79f_1,3 tr. ř..pdf

Velikost souboru:468,9 KB / formát PDF

