Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzít písemnost - Silver GBALAKA

Č. j. KRPB-260164-118/TČ-2022-060681-PKZ, Silver GBALAKA, roč. 1974, st. přísl. Nigérie

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Územní odbor Hodonín

Oddělení hospodářské kriminality

Velkomoravská 16

695 29 Hodonín



Č. j.KRPB-260164-118/TČ-2022-060681-PKZ

Hodonín 3. července 2023

SDĚLENÍ

pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Adresát: Silver GBALAKA, nar. 19.04.1974, st. přísl. NGA.



Adresa, na níž má být písemnost doručena: Biskupcova 1714/23, Praha 3.



Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Oddělení hospodářské kriminality, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín.



Doručovaná písemnost: usnesení dle § 81a trestního řádu, za využití ust. § 80 a § 81 trestního řádu pod č.j.: KRPB-260164-116/TČ-2022-060681, ze dne 03.07.2023.



Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.



Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na OHK Hodonín, Velkomoravská 16, Hodonín v době od 07.30 do 14.30 hodin.



Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.



Jméno a příjmení doručujícího policisty: por. Mgr. Pavel Kříž

Datum: 03.07.2023

Podpis doručujícího policisty:



por. Mgr. Pavel Kříž

komisař

974633665





Vyvěšeno dne: 15.07.2023

Sejmuto dne: 15.08.2023

