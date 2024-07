Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Argentina Micu

Č. j. KRPB-104880-5/ČJ-2024-0600DP, Argentina Micu, roč. 2007

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Odbor služby dopravní policie

Kounicova 24, 611 32 Brno

Č. j. KRPB-104880-5/ČJ-2024-0600DP

Brno 15. července 2024

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

oznámení o možnosti převzít rozhodnutí

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie jako věcně příslušný správní orgán rozhodující ve smyslu ustanovení § 95, § 97 odst. 3 a § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje

v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, že:

Argentina Micu, nar. 19. 11. 2007, státní příslušnost Rumunsko,

má možnost převzít si písemnost určenou do vlastních rukou:

rozhodnutí č.j. KRPB-104880-4/ČJ-2024-0600DP vydané ve zkráceném přezkumném řízení dne 30. května 2024, kterým se ruší pravomocné rozhodnutí orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Podivín, č.j. KRPB-105052/PŘ-2024-060043 formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou série NR/2023 evidenčního čísla R0028443 a to na adrese:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ul. Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32 na Odboru služby dopravní policie, v pracovních dnech Po – Pá v době od 07.30 do 14.30 hod.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou z důvodu, že se osobě prokazatelně nedaří doručovat. Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.

Zpracoval:

kpt. Mgr. Lukáš Sluka

vrchní komisař OSDP



plk. Ing. Jindřich Rybka, BA, MBA

vedoucí odboru





Vyvěšeno dne: 16.07.2024

Sejmuto dne: 01.08.2024

