Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Schytal několik ran, ale telefon si ubránil

BLANENSKO: Agresoři naštěstí velice brzy skončili v policejních celách.

Policistům z Blanenska se ve středu podařilo bleskově dopadnout dvojici podezřelou z loupežného přepadení. Asi hodinu po poledni seděl dvacetiletý mladík na lavičce na Růžovém náměstí v Boskovicích, když k němu přistoupili dva neznámí muži a dali se s ním do řeči. Během chvíle se ovšem jeden z dvojice nečekaně pokusil mladíkovi vytrhnout jeho mobilní telefon z ruky. To se mu nepodařilo a tak mladého muže fyzicky napadl a několikrát jej udeřil pěstí. I přes násilný útok si statečný muž svůj majetek ubránil. Útočníci se následně začali smát a z místa odešli směrem k autobusovému nádraží. Napadený ihned kontaktoval policii přes tísňovou linku. Na místo vyrazily hlídky a pustily se do pátrání. Netrvalo dlouho a policisté oba podezřelé zadrželi v ulici Komenského. Muži ve věku třicet a šestadvacet let putovali rovnou do policejních cel. Poškozený utrpěl lehké poranění, které se nechal ošetřit v místní nemocnici. Za trestný čin loupež nyní může povedené dvojici hrozit až desetiletý pobyt za mřížemi.

por. Andrea Cejnková, 5. května 2023

Související dokumenty 0505_LP.mp3

Velikost souboru:1,1 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem