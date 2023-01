Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Schovávala se Na konci světa

Pětačtyřicetiletá žena odsouzená za podvod se dlouhodobě vyhýbala nástupu do výkonu trestu.

Možná až hyenismem se dá nazvat případ, jehož konec v minulých dnech napsali pátrači z Prahy I. V roce 2017 totiž pětačtyřicetiletá žena nechala na smrtelné posteli podepsat závěť svého dlouhodobého čtyřiašedesátiletého přítele, díky níž měla získat dědictví v hodnotě přesahující třiadvacet milionů korun. Využila jeho velmi vážného zdravotního stavu, ve kterém nebyl schopen pochopit obsah, význam ani podstatu předložených listin, neboť byl s objemným mozkovým tumorem hospitalizován v nemocnici, kde posléze zemřel.

V květnu roku 2021 padl rozsudek, který jí za trestný čin podvod ve stádiu pokusu poslal nepodmíněným trestem na pět let za mříže. Odsouzená se dlouhodobě nástupu do věznice vyhýbala a snažila se využít všechny dostupné možnosti, které byly však pouze fingované. V říjnu 2022 tak dostali pátrači z 10. oddělení příkaz k dodání do výkonu trestu a začali po hledané ženě pátrat. Za využití všech operativně pátracích prostředků, včetně vrtulníku letecké služby, se podařilo hledanou lokalizovat v chatové oblasti nedaleko Prahy. Žena se ukrývala v jedné z chat v ulici Na konci světa a ani to nezabránilo kriminalistům připravit realizaci, při které ji zadrželi. Po zdravotním vyšetření byla převezena do věznice na Pankráci, kde si nyní odpykává svůj pětiletý trest.

por. Bc. Richard Hrdina - 10. ledna 2022

