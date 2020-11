Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Schoval se do kontejneru mezi kabely

MOSTECKO - V Mostě ukradl stovky metrů kabelů, v Záluží ho policisté našli v kontejneru; S dětmi vyrazila pro svíčky.

Litvínovští policisté zadrželi muže, který byl neoprávněně v areálu jedné firmy na Litvínovsku. Muž ve věku 45 let z Mostu měl ve druhé polovině listopadu vniknout po přelezení tři a půl metrové betonové zdi a posléze po překonání plechového plotu pomocí hliníkového žebříku kolem 01. hodiny na pozemek, kde zřejmě hodlal krást. Krádež nakonec nedokonal. Pracovníci ostrahy pojali podezření z přítomnosti nezvaného hosta v objektu a přivolali na místo policii. Hlídky litvínovské policie poté po prozkoumání prostoru objevily v kontejneru na barevné kovy ukrytého muže mezi kabely. Vyšetřovatel muže obvinil ze zločinu krádeže ve stádiu pokusu.

Muž má mít dle policistů obvodního oddělení Most, kteří případy objasnili, na svědomí i dvě krádeže barevných kovů. Mostečan měl překonat u jedné firmy v Mostě dvoumetrový plot, který poškodil, a na pozemku měl odcizit stovky metrů kabelů za více než 50 tisíc korun. Do stejného objektu se vrátil o pár dnů později a odnést měl pod rouškou tmy kabely v hodnotě 12 tisíc korun. Muž poškozené společnosti zanechal hmotnou škodu ve výši téměř 72 tisíc korun. Jak s ukradenými kabely naložil, podnikavec policii neuvedl. Vyšetřovatel ho za tyto dvě krádeže obvinil z přečinu a stíhá ho na svobodě. Nejde u něj o první prohřešek, kradl už v minulosti a byl za to potrestán nepodmíněným trestem.

Ukradené svíčky musela vrátit

Na nákup za pět prstů vyrazila žena z Mostu. Tento měsíc v odpoledních hodinách přišla před jednu prodejnu a tam měla u volného výběru odcizit krabice s různými svíčkami, které si ukryla do tašky. Místo toho, aby šla za nákup zaplatit, zamířila opačným směrem. Její počin však neunikl pozornosti ostrahy, která ženu na odchodu od prodejny zadržela. Podezřelá byla předána policistům. Ti ale museli nejprve vyřešit předání jejích malých dětí do péče rodinného příslušníka a poté žena skončila na policii. Vyšetřovatel 30letou Mostečanku obvinil ze zločinu krádeže. Nekradla poprvé, za krádež byla již odsouzena. Tento skutek navíc spáchala v době, kdy je na územní České republiky vyhlášený nouzový stav. Lup v hodnotě 1 500 korun byl na místě zajištěn. Mladá žena je stíhána na svobodě a za spáchaný zločin může očekávat přísnější trest než obvykle.

nprap. Ludmila Světláková

Most 26. listopadu 2020

