Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Scénka na ulici

MOSTECKO - Padaly vulgarismy; Bývalý přítel na návštěvě.

V úterý v odpoledních hodinách mohli občané na ulici tř. Budovatelů slyšet hluk. Jednalo se o hlasitou hádku partnerů, kteří řešili osobní neshody. Muž se nemohl smířit s jistými skutečnostmi a přihlížejícím lidem připravil svým vulgárním slovníkem nepěkné divadelní vystoupení. Mostečan přímo na ulici ženu urážel a vyhrožoval jí zabitím, konkrétně pobodáním. Z jeho strany se nejedná o první případ takového chování, proto měla poškozená obavy o svoje zdraví a život. Naštěstí incident zůstal pouze u křičení a dohadování. Nikdo nebyl zraněn a lékařského ošetření nebylo potřeba. Na místo přijela policejní hlídka, která 34letého muže ihned zadržela a převezla k vychladnutí do cely. Na obvodním oddělení si zadržený převzal sdělení podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. V případě uznání viny mu za to hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Bývalý přítel na návštěvě

Policisté obvodního oddělení Zahradní předali sdělení podezření 40letému muži z Loun ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádež vloupáním. Ten se v září loňského roku vrátil z výkonu trestu odnětí svobody a dva měsíce bydlel u své přítelkyně. Obydlí pak musel opustit. V úterý tohoto týdne dostal muž nápad, že svou bývalou přítelkyni navštíví. Zvonil, klepal, ale nikdo neotevřel. Tak ho nenapadlo nic lepšího, než se do bytu násilím vloupat. V bytě chtěl prý na ženu jen počkat. Zřejmě z dlouhé chvíle dostal další skvělý nápad. Našel dvě velké tašky, které naplnil elektronikou, oblečením a drogerií. Plán byl jasný. Vše odnést. Před odchodem z bytu si dal ještě sprchu. Pak ho prý údajně trápilo svědomí, protože se zachoval špatně a nechal nezajištěný byt bývalé přítelkyně. Vrátil se zpět s tím, že na ní přeci jen počká. Koukal na televizi, ale poškozená stále nešla. Podezřelý ji šel naproti do zaměstnání. Nepotkal ji, zřejmě se minuli. Ta totiž už čekala nevěřícně před svým bytem. Žena ihned kontaktovala policisty. Ti nezvaného bývalého přítele zadrželi, převezli do cely a všechno musel vysvětlit na služebně. Ke všemu se přiznal. Teď mu ovšem hrozí návrat do vězení. Tam může strávit další až dva roky v případě odsouzení.

21. března 2024

