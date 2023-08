Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sázka na (ne)jistotu

MOSTECKO - Kriminalisté objasnili internetový podvod

Policisté z mostecké hospodářské kriminálky objasnili rozsáhlý podvod spojený se zhodnocením investic ziskem ze sportovních sázek, nákupu kryptoměny a dalšího tradingu. V tomto případě jsou zajímavá dvě čísla. Jedním je nejméně 240 poškozených z celé České i Slovenské republiky, kteří přišli o svoje finance v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun. Kdo podlehl lákavé reklamě na sociální síti, kde dvojice cizinců nabízela snadný přivýdělek, naletěl a rozhodně nezbohatl. Mladíci ve věku 19 a 20 let provozovali činnost již od přelomu roků 2019 a 2020. Scénář byl pokaždé stejný. Zájemce o investici uvěřil smyšlené legendě a zaslal na bankovní účet jistý obnos peněz. Pak doufal, že výsledek sportovního klání vyjde podle údajně předem domluveného tipu podvodníků. Prý bez rizika, protože dvojice byla ve spojení s nejlepšími sportovními analytiky. Vrátit se měla už zhodnocená částka navýšená o aktuální sázkový kurz. Světe div se, ale žádné vyhrané ani vložené peníze nepřišly a na následnou komunikaci nikdo nereagoval. Mostečtí kriminalisté shromažďovali podněty od poškozených z naší i sousední země a skládali střípky, které je dovedly do úspěšného konce. Výsledkem je zahájení trestního stíhání 19letého a 20letého muže ze spáchání provinění podvodu. Investoři své peníze zřejmě nikdy neuvidí, ale dvojice obviněných může od soudu odejít s tresty až do výše dva a půl roku odnětí svobody.

Policie apeluje na všechny občany. Nenechte se okrást. V digitálním prostředí buďte obezřetní tak, jako v tom reálném. Hlavním cílem podvodníků je vylákání finančních prostředku od nic netušících lidí. Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující zaručené zisky. Už teď by měl každý zpozornit. V reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti mohou objevovat různá témata. V tomto případě to byly například screenshoty výsledků fotbalových utkání s uvedením zajímavých vyplacených částek zákazníkům na jejich bankovní účty. Podvodníci vystupují velmi seriózně a důvěryhodně. Rozhodně nikdy nevěřte slibům zaručených investic bez rizika. Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

22. srpna 2023

vytisknout e-mailem