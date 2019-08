Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sázavští policisté pátrají po muži, který se mohl dopustit majetkové trestné činnosti

BENEŠOVSKO – K vloupání do vozidla došlo v Sázavě, v ulici Nádražní.

Sázavští policisté řeší případ vloupání do vozidla, ke které mu došlo přes víkend, a to v období dnů od soboty, dne 29. června, do pondělí, dne 1. července. V obci Sázava, v ulici Nádražní, za jedním z restauračních zařízení, stálo zaparkované vozidlo tovární značky Fiat Seicento, oranžovo-šedé barvy. Dosud neznámý pachatel využil své příležitosti a do výše popsaného auta se vloupal.

V této souvislosti pátráme po podezřelém muži, který byl zachycen na kamerových záznamech. Od ulice Nádražní následně odcházel do ulice Javorová. Jedná se o muže ve věku zhruba 45 let, střední postavy. Na hlavě má krátce střižené černé vlasy a na obličeji bradku. Oblečen byl do žlutého trika a červených kraťasů. Přes rameno nesl černou, nejspíše koženou, tašku. Jedná se o kuřáka.

Policisté po muži intenzivně pátrají, ale prozatím bez kladného poznatku. Proto se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci. Jakékoliv informace, které by mohly přispět ke ztotožnění muže nebo k objasnění případu, přijmou policisté na telefonních číslech: 974 871 730, 735 785 555, anebo na lince tísňového volání 158.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

13. srpna 2019



