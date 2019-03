Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Saská policie na Mostecku

MOST - Policisté ze Saska zavítali do Horního Jiřetína do základní školy.



Saští policisté dnes zavítali mezi deváťáky základní školy v obci Horní Jiřetín na Litvínovsku. Spolu s nimi přišli policisté Územního odboru Policie ČR v Mostě. Němečtí policisté dnes s žáky hovořili na téma návykové látky v rámci svého projektu zaměřeného na prevenci zneužívání návykových látek. Školáky rozdělili policisté do několika skupin a ty během hodiny pracovaly na zadaných úkolech. V další části pak každá skupina prezentovala svoji práci před ostatními spolužáky.

Most 19. března 2019

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem