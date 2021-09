Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sanitka srazila dva muže, kteří opravovali silnici v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Příčiny a okolnosti nehody šetří policisté

Krátce před 14. hodinou vyjížděli dnes 14. září 2021 policisté Prahy venkov - VÝCHOD společně s dalšími složkami IZS do ulice Boleslavská v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, kde došlo k dopravní nehodě.



Sanitka zde srazila dva muže, kteří na silnici pracovali na její opravě a pokládali nový asfalt.



Jeden z mužů utrpěl středně těžká zranění, se kterými byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic. Druhý z mužů byl sanitkou převezen do nemocnice a taktéž utrpěl středně těžká poranění.



Příčinou a okolnostmi dopravní nehody se nyní zabývají policisté.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tiaková mluvčí

14. září 2021

