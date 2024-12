Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Šaman je ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Sliboval vyléčení neduhů, přičarování partnerů i rozmnožení peněz.

Vynalézavost některých lidí s cílem přijít snadno k penězům opravdu nezná mezí. Příkladem je 56letý muž, toho času pobývající ve vazební věznici. Než se však díky chomutovským kriminalistům za mříže dostal, stačil podle všeho totálně zmanipulovat muže a ženu, z nichž měl podvodně vylákat v součtu nejméně částku 3,4 milionu korun.

Policisté se nejprve zabývali oznámením muže z Chomutovska, jehož měl dotyčný během několika měsíců loňského roku podvodem připravit nejméně o částku přesahující tři miliony korun. Podvodník se s poškozeným seznámil prostřednictvím své 38leté družky, která poškozeného znala z minulosti. Její současný partner se před poškozeným vydával za osobu s léčitelskými schopnostmi a přesvědčil ho, že mu za finanční úhradu pomůže s jeho zdravotními potížemi. Poškozený mu pak měl postupně předávat v hotovosti anebo posílat na bankovní účet jeho družky částky v řádech desetitisíců i statisíců korun. Nejprve to mělo být 65 tisíc jako „léčebný startovací balíček“. Po uhrazení této částky muž docházel do místa bydliště „léčitele“ a jeho družky na chomutovském sídlišti, kde mělo formou rozhovorů léčení probíhat. Dotyčný měl na dálku za peníze „léčit“ také blízké příbuzné svého zákazníka a peníze „kasírovat“ třeba i za to, že měl zařídit, aby se jeho rodičům nevrátila závažná nemoc nebo nenastaly zdravotní potíže, které jim prý hrozí. Platit si měl nechávat i za rady v milostných vztazích, tučné položky pak měl poškozený hradit jako „tresty za odchýlení se od doporučené léčby“, ale také za „investice do obálek“. Desetitisíce korun investované do obálek se měly „rozmnožit“ na miliony korun. K tomu samozřejmě nedošlo a navíc musel muž hradit další desetitisíce jako tresty za chyby, které přitom podle jeho „rádce“ udělal. Jedním z mnoha dalších důvodů k placení byli i duchové v bytě, které šaman z jeho obydlí „vystrnadil“. Poškozenému postupně došly peníze, půjčoval si tedy od příbuzných i od kamarádů, ale také si bral různé úvěry, až skončil v insolvenci. Na popud svého „léčitele“ také prodal byt v osobním vlastnictví a přestěhoval se do podnájmu.

V rámci rozsáhlého prověřování popsaného případu kriminalisté odhalili, že podobným způsobem měl dotyčný peníze získávat i od ženy z Lounska. Ta se s ním seznámila prostřednictvím online seznamky. Také jí tvrdil, že je léčitel, a že jí za úhrady vyléčí její zdravotní potíže (přesvědčil ji, že má vážný zdravotní problém) i potíže jejích blízkých nebo že jí „přičaruje“ partnera. Slíbil jí mimo jiné i pomoc s vyzvednutím a oceněním pokladu, který je pro ni někde zakopaný. Za všechny tyto „služby“ žena platila vysoké částky, celkem nejméně 400 tisíc korun. Peníze z výplat jí na to nestačily, proto si také půjčovala od příbuzných a brala úvěry.

O popsaných případech kriminalisté shromáždili množství důkazů z různých zdrojů včetně důkazů zajištěných při domovní prohlídce v místě bydliště obviněných.

Vyšetřovatel muže obvinil ze spáchání dvou trestných činů podvodu a podal podnět k jeho vzetí do vazby, s nímž se státní zástupce i soud ztotožnili a obviněný je tedy vyšetřován vazebně.

Uvedené podvody přitom nejsou první, jichž se měl dopustit. Kvůli podobnému jednání byl před léty potrestán několikaletým nepodmíněným trestem odnětí svobody. Také nyní mu s ohledem na výši způsobené škody hrozí až osmileté vězení.

Jeho partnerku, která o podvodném jednání svého druha věděla a v případě prvního podvedeného si získané peníze nechávala zasílat na svůj bankovní účet a užívala je společně se svým druhem pro vlastní potřebu, vyšetřovatel obvinil ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. U soudu jí rovněž hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 9. prosince 2024

