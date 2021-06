Ve dnech 14.-15. června 2021 se delegace Policie ČR v čele s ředitelem ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR (dále jen „ŘSPP“) plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou v doprovodu pplk. Ing. Kamila Kozáka (ŘSPP) a pplk. Mgr. Vladimíra Randáčka z ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezídia ČR (dále jen „ŘMPS“), zúčastnila závěrečné konference projektu „Safer Space for Safer Cities“ (dále jen „SafeCi“) v Berlíně. Cílem projektu SafeCi bylo zjistit inovativní postupy či nejlepší praxi pro zlepšení bezpečnosti měkkých cílů před teroristickými útoky. Projekt, iniciovaný berlínským zemským ministerstvem vnitra a sportu v roce 2017 schválený Evropskou komisí, byl financován z evropského Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF). Za Českou republiku byl projekt schválen v průběhu roku 2018 prvním náměstkem ministra vnitra České republiky JUDr. Ing. Jiřím Nováčkem, který jeho úspěšné realizaci klade vysokou prioritu. Kromě Německa, za nějž vedoucí roli v projektu převzala Berlínská policie, a České republiky, se projektu účastnily policejní sbory a další instituce z osmi členských států Evropské unie, a to z Belgie, Finska, Irska, Lucemburska, Portugalska, Rakouska, Španělska a Švédska. V letech 2019 a 2020 byly zpracovány podrobné dotazníky a rovněž bylo realizováno třináct expertních misí do všech států účastnících se projektu a do Izraele. Za Českou republiku projekt zpracovávala Policie ČR, konkrétně ŘSPP s podporou ŘMPS. Na základě výstupů projektu byla vypracována publikace „European Recommendations for the Protection of Public Spaces against Terrorist Attacks“ (česky „Doporučení pro ochranu veřejných prostranství proti teroristickým útokům“), která shrnuje nejlepší praxi v jednotlivých tématech.

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

23. června 2021