Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

S vozidlem vjela na dálnici D6 do protisměru

SOKOLOVSKO – Naštěstí nedošlo k dopravní nehodě.

V pondělí 8. ledna letošního roku krátce po půl sedmé hodině večerní oznámilo několik řidičů na linku 158, že na dálnici D6, ve směru z Karlových Varů do Sokolova, jede osobní vozidlo v protisměru. Na místo bylo ihned vysláno několik policejních hlídek. Ještě před příjezdem policistů se podařilo vozidlo značky Smart, které řídila pětašedesátiletá žena, zastavit posádce Zdravotnické záchranné služby na 135,5 kilometru dálnice D6, u nájezdu na dálnici z Lokte směrem do Karlových Varů. Policisté následně zastavili provoz, aby se řidička s vozidlem dostala bezpečně z dálnice. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob ani ke škodě na majetku. Policisté u ženy provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Na bezpečném místě následně policisté z obvodního odděleni Loket vyřešili tento přestupek příkazem na místě, tedy pokutou, pro pětašedesátiletou řidičku.

PREVENCE:

Co dělat, pokud omylem vjedu do protisměru na dálnici? Co nejdříve zastavte u kraje vozovky, z pohledu řidiče vozidla v protisměru ideálně na levé straně v odstavném pruhu pokud to situace umožní. Pokud to ale možné není, zastavte co nejblíže u středového pásu dálnice. Zapněte výstražná světla, ať je vaše vozidlo vidět. Následně si oblečte reflexní vestu. Nikdo z cestujících nezůstávejte ve vozidle. Vystupte z něj a stoupněte si mimo pozemní komunikaci, ideálně za svodidla. Zavolejte na linku 158 a informujte o této události policii. Poté vyčkejte do jejího příjezdu.

nprap. Jan Bílek

9.1.2024

vytisknout e-mailem