Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

S vozidlem vjel mimo silnici

KOLINECKO - Řidič s vozidlem projížděl zatáčku a ukončil jízdu ve vodním toku.

V sobotu 21. listopadu 2020 jel devětadvacetiletý muž z Plzně s vozidlem značky BMW 320 po komunikaci od obce Kolinec na Puchverk. Ve 13.40 hodin při projíždění levotočivé zatáčky vjel vpravo mimo komunikaci, kde přední části vozidla narazil do vzrostlého stromu, a poté sjel do vodního toku. Po nárazu do stromu došlo k jeho přelomení, horní část spadla na komunikaci a poškodila projíždějící vozidlo VW Passat.

Dechová zkouška byla u řidiče s negativním výsledkem. Při dopravní nehodě došlo k úniku provozních kapalin do vodního toku a byl vyrozuměn odbor životního prostředí. Na místě hasiči prováděli další činnosti.

Ke zranění osob nedošlo.

nprap. Ladmanová Dana

23. listopadu 2020

vytisknout e-mailem