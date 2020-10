Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

S vozidlem skončil na boku v příkopu

JABLONEC NAD NISOU – Na mokré vozovce dostal řidič smyk



Tento týden v úterý hodinu před polednem se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Liberecká. Řidič s vozidlem BMW 728 jel ve směru od Liberce do centra města, kde při projíždění levotočivé zatáčky dostal vlivem nepřiměřené rychlosti smyk, vyjel vpravo mimo vozovku, narazil do dopravní značky, sjel do příkopu a následně se s vozem přetočil na pravý bok. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol byl u řidiče havarovaného vozidla vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 23.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči udělili blokovou pokutu.





8. 10. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

