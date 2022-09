Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

S vozidlem se přetočil přes střechu

JABLONECKO – Mladík nezvládl vlivem nepřiměřené rychlosti řízení vozidla a havaroval.

Minulý týden v pátek 9. září se odpoledne v sedmnáct hodin stala dopravní nehoda v katastru Tanvaldu na silnici první třídy číslo deset. Teprve osmnáctiletý řidič jel s vozidlem Škoda Fabia ve směru od Tanvaldu do Velkých Hamrů, kde vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, vyjel vpravo do svahu mimo vozovku, s vozidlem se přetočil přes střechu a skončil částečně na silnici zpět na kolech. Při této havárii mladý řidič utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do liberecké nemocnice. Do stejné nemocnice byly sanitním vozem odvezeny i jeho dvě zraněné spolujezdkyně. Charaktery zranění a doby léčení u všech tří jsou nyní předmětem probíhajícího šetření. Ke zjištění alkoholu u řidiče si policisté vyžádali odběr krve v nemocnici. Předběžná výše způsobené škody činí částku 50.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





12. 9. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

