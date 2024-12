Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

S vozidlem po smyku skončil na boku

JABLONEC NAD NISOU – Řidič vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a na dlážděném povrchu vozovky dostal smyk.

Dnes ráno krátce před šestou hodinou se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic Revoluční a Oblouková. Řidič s vozidlem Toyota Land Cruiser jel ve směru od Petřína do ulice Pražská, kde při sjíždění z dlážděného kopce nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu namrzlé vozovky, dostal smyk a vyjel mimo vozovku. Po nárazu do dopravní značky se s vozem přetočil na bok a střechou ještě narazil do rozvodné telefonní skříně. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.





2. 12. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

