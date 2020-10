Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

S vozidlem odjel bez dovolení

LOUNSKO - Po chvíli však havaroval; Ze školní pokladny zpronevěřila téměř 19 tisíc.

Policisté z obvodního oddělení v Postoloprtech přijali koncem tohoto září oznámení o neoprávněném užívání motorového vozidla. Majitel osobního vozidla zn. Seat Toledo mimo jiné uvedl, že do zaparkovaného auta bez jeho vědomí nasedl kamarád, který odjel a po chvíli havaroval. K události mělo dojít už v září roku 2019. Podle zjištěných informací si vozidlo, které bylo zaparkované před domem v obci na Lounsku, chtěl původně od něj jeho kamarád půjčit. Majitel auta mu to však nedovolil s tím, že mu dotyčný neukázal řidičský průkaz. Když 20letý mladík viděl, že v zapalování jsou klíčky, měl nasednout do vozidla a odjet z obce. Daleko však nedojel, v další vesnici měl s vozidlem narazit do zdi oplocení. Po chvíli na místo dorazil majitel vozu s přítelkyní, kteří dotyčného u havarovaného auta našli. Nehoda se obešla bez zranění, na vozidle však vznikla škoda vyčíslená předběžně na 15 tisíc korun. Událost dotyční nejprve neoznamovali, neboť se prý s provinilcem dohodli na náhradě způsobené škody. Když však po roce byly přes opětovné výzvy uhrazeny pouhé dva tisíce korun, majiteli vozidla došla trpělivost a věc oznámil policii.

Tento týden policisté po provedeném šetření mladému muži sdělili podezření z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci. Za jeho spáchání hrozí podle zákona uložení trestu odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti.

Ze školní pokladny zpronevěřila téměř 19 tisíc

Téměř devatenáct tisíc korun. To je částka, která měla zmizet z pokladny základní školy v obci na Lounsku. Zjištěné manko oznámila na policii ředitelka školy, která na chybějící finanční hotovost přišla při kontrole pokladny. Podle informací policistů měla částku 18.900 korun zpronevěřit zaměstnankyně školy. Údajně si chtěla peníze pouze dočasně vypůjčit a poté vrátit. Po prošetření události si dotyčná v pátek převzala od policistů záznam o sdělení podezření z trestného činu zpronevěry. Ještě téhož dne celou chybějící částku žena škole vrátila.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 15. října 2020

