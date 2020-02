Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

S vozidlem narazila do skály

TRUTNOVSKO – Řidička dostala na námraze smyk.

DN - Špindlerův MlýnNamrzlý povrch komunikace překvapil v neděli 16. února chvíli před 23. hodinou jednadvacetiletou řidičku osobního vozidla Ford Focus ve Špindlerově Mlýně (silnice č. II/295). Při průjezdu levotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy a dostala smyk, který nezvládla. S vozidlem vyjela vpravo mimo vozovku, kde přední částí narazila do skály. Po střetu se skálou ji náraz odmrštil zpět na silnici a zůstala stát vlevo po nárazu do lanových svodidel. V důsledku nehody se žena lehce zranila a přivolaní záchranáři ji převezli do vrchlabské nemocnice, odkud ji lékař propustil do domácího ošetřování. Provedená dechová zkouška dopadla negativně. Hmotná škoda je vyčíslena na 30 tisíc korun.

Po zadokumentování celé události policisté udělili řidičce pokutu v příkazním řízení za přestupek v dopravě.

nprap. Lukáš Vincenc

17. února 2020, 14:11

