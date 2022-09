Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

S vozidlem havaroval, byl opilý a porušil zákaz činnosti

SUŠICKO - Muž z místa dopravní nehody odjel a policisté jej vypátrali. Nadýchal dvě promile alkoholu a řídil v době zákazu činnosti.

V pátek 16. září 2022 jel s vozidlem značky Škoda Felicia sedmatřicetiletý muž z obce na Horažďovicku po obci Rozsedly. Pětačtyřicet minut po jednadvacáté hodině jel od obce Rozsedly na obec Šimanov, v pravotočivé zatáčce se dostal s vozidlem do smyku, vjel do pravého silničního příkopu, kde narazil do dopravní značky a dále do betonového sloupu elektrického vedení. Řidič s vozidlem odjel z místa dopravní nehody do místa bydliště své příbuzné, kde uschoval vozidlo v garáži.

Na základě získaných poznatků policisté z obvodního oddělení v Sušici muže vypátrali, pokusil se o útěk, použili donucovací prostředky hmaty, chvaty a pouta a ve 22.50 hodin jej zajistili.

Muž následně přiznal, že měl dopravní nehodu. Na výzvu se podrobil dechové zkoušce, kdy přístroj naměřil 2,0 a opakovaně 1,92 promile alkoholu. Policisté muže převezli do nemocnice v Sušici, kde se podrobil lékařskému vyšetření i odběru krve.

Dalším šetřením policisté zjistili, že muž má uložen trest zákaz činnosti řízení motorových vozidel na základě rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech od měsíce července 2020 do měsíce ledna 2023.

Dále policisté ověřili, že vozidlo má přiděleny registrační značky, které jsou v současné době uloženy v depozitu.

Na vozidle a dopravní značce vznikla škoda za 5 000 Kč.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

nprap. Dana Ladmanová

19. září 2022

