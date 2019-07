Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

S vozem skončil v kolejích

MOST - V dechu měl řidič alkohol; Ve vzteku poškodil vchodové dveře; Dvojice se vloupala do cizího bytu.

Dvojice Mostečanů se vloupala do cizího bytu

Až tříletý trest mohou v případě odsouzení očekávat dva muži z Mostu ve věku 33 a 26 let, které vyšetřovatel obvinil z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Dvojice Mostečanů měla po společné domluvě v nočních hodinách za užití hrubé síly vniknout v Mostě v ulici Budovatelů do bytu ženy, kterou jeden z nich znal. V bytě měli odcizit televizor, vrtačky, pilu, kufr s nářadím, mobilní telefon, vše v hodnotě téměř osm tisíc korun. Část lupu poté prodali prý neznámé osobě krátce po krádeži. Oba byli za krádeže odsouzeni, starší z dvojice si nyní vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody ve vězení. Odcizené věci nebyly již zajištěny.

Za dealerství drogy čelí žena obvinění

Kriminalisté toxi týmu v Mostě šetřili podezření na dealerství pervitinu v Mostě. Na základě provedeného šetření a výsledků nyní vyšetřovatel obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 32letou ženu z Mostu. Ta měla podle nich v Mostě na třídě Budovatelů obstarat a následně prodat za přesně nezjištěnou finanční částku neznámé množství psychotropní látky metamfetaminu jiné osobě. Žena je vyšetřována na svobodě a za distribuci drogy jí hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Ve vzteku poničil vchodové dveře

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu poškození cizí věci 28letého muže z Mostu. Ten měl v ulici Budovatelů poškodit u obytného domu vchodové dveře. Muž do domu šel za známou a do dveří strčil tak silně, že je následně vylomil ze zavěšení a poškodil i jejich rám. Poškozenému bytovému družstvu zanechal škodu ve výši 54 tisíc korun. Své počínání zdůvodnil policii tím, že byl zrovna naštvaný, protože ztratil peníze.

Řidič skončil v kolejích, v dechu měl alkohol

Policisté sdělili 37letému cizinci podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ten měl o víkendu v časně ranních hodinách na silnici I/27 ve směru na Most dostat s vozidlem značky Škoda smyk a následně vyjet vlevo mimo vozovku, kde zůstal stát na tramvajových kolejích. Na místě nehody se motorista podrobil dechové zkoušce na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem 1,3 promile alkoholu v dechu. Policisté odhadli škodu na částku osm tisíc korun.

Most 29. 7. 2019

nprap. Ludmila Světláková

