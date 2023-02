Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

S volantem do zastavárny

CHOMUTOVSKO - Zloděje odhalili; Napadal ostatní, aby přijeli policisté.

Jirkovští policisté zjistili, kdo má mít na svědomí několik krádeží v různých prodejnách Obchodní zóny Otvice z poslední doby. K první krádeži došlo ve druhé polovině ledna a k poslední v prvním únorovém týdnu. Ze tří obchodů s rozličným zbožím původně neznámý pachatel ukradl oblečení (několik mikin, trička, bundu atd.) a obuv v celkové hodnotě bezmála 10 tisíc korun, ale i herní volant za 9 tisíc. Ten se policistům podařilo vypátrat v zastavárně a vrátit jej oprávněné osobě. Policisté také zjistili totožnost muže, který se měl všech krádeží dopustit. Je jím 21letý mladík z Chomutova. Za spáchání trestného činu krádeže, z něhož mu bylo sděleno podezření, mu soud může uložit trest odnětí svobody až do výše dvou let.

V policejní cele skončil minulý týden 38letý cizinec zdržující se v Jirkově. Dotyčný ve čtvrtek večer nastoupil do trolejbusu na autobusovém nádraží v Jirkově. Jízdné nezaplatil, zato však několikrát udeřil do ochranného skla kabiny řidiče. Pak pokračoval dále do vozu, kde fyzicky napadl dva náhodné cestující, které neznal. Jednalo se o manželský pár, přičemž oba od agresora obdrželi několik ran pěstí do obličeje. Na místo na základě oznámení na tísňovou linku přijely hlídky policistů a městských strážníků. Muž byl zadržen a jako důvod svého agresivního chování posléze uvedl, že měl obavu ze spolubydlících z ubytovny a chtěl na sebe takto upozornit, aby někdo přivolal policii. To se mu podařilo a na policejní služebně tedy skutečně skončil.

Nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a podle zákona mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. února 2023

