Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

S vidinou výhodné investice do kryptoměn a akcií přišel o 1,8 milionu

CHOMUTOVSKO - Neriskujte, se svými úsporami nakládejte opatrně.

Chomutovští kriminalisté se zabývají dalším případem podvodu, při němž poškozený přišel o velmi vysokou částku, konkrétně o více než 1,8 milionu korun. Dotyčný totiž před pár měsíci uvěřil nabídce výhodného investování do akcií společnosti ČEZ, kterou viděl na sociální síti. Protože vše vypadalo lákavě a velice důvěryhodně, zadal své kontaktní údaje. Poté ho již za účelem údajného investování kontaktovaly různé osoby a on postupoval podle jejich pokynů. Mimo jiné si do svého mobilu nainstaloval aplikaci umožňující vzdálený přístup, program pro údajnou investiční platformu, založil si bankovní účty a účty na kryptoměnových burzách. Následně na základě instrukcí provedl několik plateb ze svých bankovních účtů a poté očekával, jak se jeho investice budou zhodnocovat. To se však nestalo a muž o všechny zaslané peníze přišel. Jak později zjistil, jako jeden z mnoha naletěl podvodníkům.

Policisté znovu upozorňují, že podvodů páchaných tímto nebo podobným způsobem stále přibývá a podvodníci dokáží s obětmi manipulovat takovým způsobem, že pak „bez přemýšlení“ plní všechny jejich instrukce a přichází tak často o vysoké částky. Pokud nechcete o své peníze přijít, buďte obezřetní a držte se následujících doporučení:

Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou s často údajně časově omezenou nabídkou.

Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.

Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace, nebo informace o vašem bankovnictví.

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika. Nikdy neposílejte bez pečlivého uvážení peníze ze svého účtu.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 4. října 2023

