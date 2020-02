Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

S více než 2 promile havaroval a poté odjel

KLADENSKO – Nyní mu hrozí až tři léta.

Každý ví nebo by měl vědět, že řídit pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek je trestuhodné.

V sobotu 8. února po 21. hodině havaroval 37letý řidič osobního vozidlo Seat na parkovišti na Náměstí Sítná v Kladně, a to vzhledem požití většího množství alkoholu.

Sedmatřicetiletý muž usedl za volant, a to i přes to, že byl ovlivněn alkoholem a na parkovišti začal couvat, kdy narazil do dopravní značky a poté z místa odjel, aniž by nehodu nahlásil. O kus dál jej ale zkontrolovali policisté, kteří jej vyzvali k dechové zkoušce. Ta naměřila pozitivní výsledek s hodnotou 2,45 promile alkoholu v dechu.

Následující den, tj. 9. února, policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí v případě odsouzení trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Policisté neustále apelují na svědomí řidičů, aby po požití alkoholu nebo drog neusedali k řízení vozidla. Alkohol za volant nepatří, a to ani v titěrné míře. Ušetříte tím značné problémy sobě a mnohdy i ostatním účastníkům silničního provozu.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

10. února 2020

