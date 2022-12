Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

S více jak třemi promile brázdil dálnici D5

RUDNÁ U PRAHY - Při namátkové silniční kontrole zastavili policisté sloužící na dálnici D5 kamion s návěsem. Jeho řidič nadýchal přes tři promile.

Policisté z dálničního oddělení v Rudné dohlíželi během uplynulého víkendu na bezpečný provoz na dálnici D5, kdy v rámci namátkové kontroly zastavili na 22km dálnice polský kamion s návěsem, který jel od Prahy směrem na Plzeň.

U zastaveného řidiče kontrolovali doklady a také jej podrobili orientační dechové zkoušce. Její výsledek byl alarmující. Řidič nákladní soupravy nadýchal přes tři promile, stejnou hodnotu vykazovaly i opakované dechové zkoušky.

Zjevně podnapilého řidiče policisté se souhlasem státního zástupce zadrželi a umístili do policejní cely. Při následném výslechu policistům uvedl, že v pátek ráno vyrážel s kamionem z polské Wroclawi do Plzně, přičemž večer ještě vypil necelou láhev vodky. Ráno ale nepociťoval, že by ho alkohol nějak ovlivňoval, proto sedl za volant a jel.

Jeho případ řeší policisté v rámci zkráceného přípravného trestního řízení. Vzhledem k tomu, že řídil kamion ve stavu vylučujícím způsobilost a vykonával činnost, při které mohl ohrozit život nebo zdraví osob, nebo způsobit značnou škodu na majetku, mu policisté sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku, za který může být uložen až roční trest odnětí svobody, peněžitý trest či zákaz činnosti.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

5. prosince 2022

